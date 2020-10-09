Атамбаев заявил, что заранее знал о готовящемся на него покушении

Экс-президент Киргизии Атамбаев в пятницу, 9 октября, заявил, что ему заранее было известно о готовящемся на него покушении. Об этом бывший лидер республики сказал в видеообращении, которое в Facebook опубликовала его советница Кундуз Жолдубаева.

Он уведомил, что такие сведения поступили к нему еще 8 октября. По словам Атамбаева, к его покушению могут иметь отношение силовики.

Бывший глава республики также отметил, что невзирая на это, он и дальше «будет с народом».

«Я буду с народом. Это моя земля. Это моя родина. За нее погибают люди, как этот 19-летний парень Умут. Седьмого апреля сколько погибло. Тилек Токтогазиев (оппозиционер, выдвинут единомышленниками на пост первого вице-премьера. — «Газета.Ru») вот, молодой парень — получил тяжелое ранение камнем. Они заготовили заранее камни, оружие!» — заявил Атамбаев.

Ранее советница экс-президента Киргизии Кундуз Жолдубаева заявила, что в автомобиль, в котором он находился, стреляли боевыми пулями. По последним данным, Атамбаев не пострадал.

4 октября прошли выборы в парламент Киргизии. Явка достигла 56,5%. В законодательный орган прошли 4 из 16 партий: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия).

После объявления результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства отказался сложить полномочия.

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