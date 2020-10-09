Лукашенко заявил, что спас Тихановскую

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спас экс-кандидата на пост главы государства Светлану Тихновскую. Об этом он рассказал в ходе совещания, видеозапись распространил близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

«Тихановская забыла, что президент Белоруссии ее спас», – заявил глава государства.

По его словам, он направил 120 сотрудников правоохранительных органов на защиту штаба Тихановской во время протестов, что помогло защитить ее жизнь.

«Замысел был <...> поджечь штаб и обвинить власть», – подчеркнул Лукашенко.

Он также добавил, что Тихановская сама обратилась к властям с просьбой вывезти ее из Белоруссии. После этого были даны соответствующие распоряжения по вывозу оппозиционного политика в Литву, кроме того, ей было выделено $15 тысяч, рассказал президент.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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