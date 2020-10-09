Лукашенко: внешние силы продолжают пытаться «взорвать» обстановку в Белоруссии

Внешние силы продолжают пытаться «взорвать» обстановку в Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко. Об этом пишет госагентство БелТА.

«Никакого самоуспокоения быть не должно. Не надо питать каких-то иллюзий: от новых попыток взорвать обстановку в стране никто не отказался — заняли или выжидательную позицию, или это новый этап этой цветной революции», — сказал Лукашенко.

Президент также отметил, что государственные структуры настолько привыкли к уличным акциям, что не воспринимают их серьезно. По его словам, организаторы протестов специально подталкивают молодежь к провокациям.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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