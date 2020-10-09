Глава МИД Армении прибыл в Москву
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян прибыл в Москву для участия в трехсторонних консультациях по ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на посольство.
«Министр прибыл в Москву», — сообщил советник дипмиссии Эдвард Джамбазян.
Ранее СМИ писали со ссылкой на администрацию президента Франции, что Армения и Азербайджан могут заключить перемирие по Карабаху 9 или 10 октября.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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