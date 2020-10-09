Лавров: ЕС угрожает России санкциями из-за Навального без суда и следствия

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Евросоюз, угрожая России санкциями из-за инцидента вокруг оппозиционера Алексея Навального, действует без суда и следствия. Слова министра передает РИА «Новости».

«Нас уже не удивляет, что ЕС действует без суда и следствия. От нас требуют провести расследование, никаких фактов нам не предоставляет та же Германия», — сказал Лавров.

Отношения между Россией и ЕС активно деградируют, отметил глава российского МИДа.

Ранее газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что санкционный список по инциденту с Навальным, который готовит Франция и ФРГ, включает имена девяти российских чиновников, в том числе, из администрации президента и силовых структур. Список будет обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе 12 октября, утверждает газета.

В ОЗХО заявили, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам «Новичку», но не значившееся в списках запрещенных химикатов.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила. Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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