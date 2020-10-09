В Госдуме отреагировали на обвинения США в адрес РФ из-за вакцины от COVID-19

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление директора Национального центра контрразведки и безопасности Соединенных Штатов Уильяма Эванины о том, что Россия, Китай и Иран пытаются помешать разработке американской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает RT.

По мнению Морозова, это способ прикрыть собственные неудачи в разработке вакцины от COVID-19, которая нужна миру и особенно США. Депутат отметил, что в США максимальное число заболевших коронавирусом, и ситуация ухудшается с каждым днем.

Подобный подход и заявления делают США слабыми и являются совершенно неконструктивными, добавил Морозов.

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