Президент Киргизии освободил от должности премьера и главу ГКНБ
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков освободил Кубатбека Боронова от исполнения обязанностей премьер-министра, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Уточняется, что основанием стало заявление Боронова.
Кроме того, глава государства подписал указ об освобождении Орозбека Опумбаева от должности председателя Госкомитета нацбезопасности.
5 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Садыра Жапарова. Ряд оппозиционеров не согласились с данным назначением и создали свой координационный совет, выдвинув на должность премьера Омурбека Бабанова.
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