Президент Киргизии освободил от должности премьера и главу ГКНБ

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков освободил Кубатбека Боронова от исполнения обязанностей премьер-министра, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Уточняется, что основанием стало заявление Боронова.

Кроме того, глава государства подписал указ об освобождении Орозбека Опумбаева от должности председателя Госкомитета нацбезопасности.

5 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Садыра Жапарова. Ряд оппозиционеров не согласились с данным назначением и создали свой координационный совет, выдвинув на должность премьера Омурбека Бабанова.

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