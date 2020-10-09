В Совбезе Киргизии заявили, что «деструктивные элементы» пытаются обострить ситуацию
«Деструктивные элементы» пытаются обострить ситуацию, заявил исполняющий обязанности главы Совета безопасности Киргизии Омурбек Суваналиев. Об этом пишет ТАСС.
«На совещании Омурбек Суваналиев отметил, что надо усилить работу по стабилизации общественно-политической ситуации в стране... Он также отметил, что со стороны провокационных деструктивных элементов есть попытки обострения обстановки», — говорится в сообщении МВД страны.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. В законодательный орган прошли четыре из 16 партий: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия). После результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства отказался сложить полномочия.
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