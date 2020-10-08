Канцлер Австрии предложил провести переговоры по Карабаху в Вене

Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил представителям Армении и Азербайджана провести в Вене прямые переговоры для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что военного решения конфликта в Карабахе нет, и призвал прекратить военные действия, поддержав переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ.

«Сегодня я выразил надежду на мирное разрешение во время телефонного разговора с премьер-министром Армении (Николом Пашиняном. — «Газета.Ru») и подтвердил наше предложение провести следующий раунд переговоров между двумя сторонами. Австрия всегда была местом для диалога, и мы продолжим настаивать на деэскалации и прямых переговорах», — написал Курц.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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