Болгария отозвала посла из Белоруссии в знак поддержки Литвы и Польши

Болгария решила отозвать своего посла из Белоруссии для проведения консультаций. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте болгарского внешнеполитического ведомства.

Такое решение было принято после встречи министра иностранных дел Болгарии Екатерины Захариевой с баллотировавшейся на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской.

«В связи с развитием ситуации в Белоруссии было принято решение отозвать посла Болгарии в Белоруссии Георги Василева в Софию для консультаций в знак нашей полной солидарности и поддержки наших партнеров по ЕС — Польши и Литвы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, 8 октября посол Болгарии Георгий Васильев вручил ноту о своем выезде из республики МИД Белоруссии.

Ранее стало известно, что Литва, Латвия, Эстония, Чехия и Словакия отозвали своих послов из Белоруссии.

Отношения Белоруссии со странами Европейского союза резко ухудшились после прошедших в республике 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. ЕС не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

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