Пелоси требует обнародовать результаты предыдущих тестов Трампа на COVID-19
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси требует опубликовать результаты предыдущих тестов президента США Дональда Трампа на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
В частности она просит у Белого дома предоставить данные по крайним отрицательным анализам американского лидера.
«Позвольте нам увидеть, когда у президента был последний негативный тест (на коронавирус. — «Газеты.Ru») до того, как он был диагностирован», — подчеркнула Пелоси.
По ее словам, данная информация важна для определения круга лиц, с которыми политик мог контактировать в период заражения, а также понимания особенностей течения коронавирусной инфекции у президента.
Ранее сообщалось, что заразившийся коронавирусом американский лидер вернулся в Белый дом из больницы. У него и первой леди США Меланьи Трамп обнаружили COVID-19 после того, как у советницы главы государства Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.
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