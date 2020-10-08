Зеленский призвал не верить политикам, привившимся от COVID-19 вакциной РФ

Президент Украины Владимир Зеленский рекомендует не верить политикам, которые уже привились от коронавируса вакциной российского производства «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее лидер политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что проверил российскую вакцину на себе.

»Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых», — подчеркнул Зеленский.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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