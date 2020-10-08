Асад счел ожидаемыми планы Трампа по его ликвидации

Президент Сирии Башар Асад назвал ожидаемыми планы президента США Дональд Трампа по его ликвидации. Об этом сирийский лидер заявил в интервью РИА «Новости».

По словам Асада, «убийства – это американский метод работы». Соединенные Штаты используют убийства как инструмент «на протяжении десятилетий» по всему миру, уверен глава Сирии.

«Здесь нет ничего нового. <...> И нам в условиях конфликта в Сирии следует ожидать от американцев чего-то похожего», – подчеркнул Асад.

Ранее президент США Дональд Трамп признался, что планировал ликвидацию сирийского президента Башара Асада. По словам Трампа, свои намерения он хотел реализовать в 2017 году, однако тогдашний глава Пентагона Джеймс Мэттис отказался переходить от слов к действию.

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