Трамп: Китай заплатит за COVID-19

Президент США Дональд Трамп пообещал, что Китай «заплатит» за распространение новой коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в ходе обращения, опубликованного на странице главы государства в Twitter.

«Китай заплатит большую цену за то, что они сделали с этой страной. Китай заплатит большую цену за то, что они сделали с миром», — подчеркнул Трамп.

США занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 7,5 млн случаев заболевания, из них более 211 тысяч — с летальным исходом. Выздоровели более 2,9 млн человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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