Эксперты оценили перспективы кампании по выборам в Госдуму

Кому-то из нынешних обитателей здания на Охотном ряду придется потесниться в нижней палате российского парламента, а кому-то и вовсе пора всерьез задуматься о смене лидеров и стратегий.

Именно к такому выводу пришли участники проведенного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) круглого стола «Перспективы политических партий перед стартом парламентской кампании 2021 года».

По оценке присутствовавших, политическая жизнь в последние недели заметно активизировалась.

«Мы видим быстрое и активное проникновение партийных проектов в политическое поле. Политические процессы развиваются очень быстро и неожиданно. Поэтому спрогнозировать их не всегда удается», – президент Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов.

На единороссов работает запрос россиян на стабильность, которая на фоне непростой ситуации с коронавирусом, стал еще более актуальным, полагает политолог Дмитрий Гусев.

В свою очередь, директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин констатировал кризис в стане коммунистов. По мнению эксперта, заметную роль здесь играет возраст Геннадия Зюганова. В этом контексте, заметил он, в КПРФ идет внутренняя борьба за место «преемника».

Есть и проблемы с идеологией, говорит политолог Алексей Мартынов. «Они не хотят меняться вместе с обществом, с развитием политической системы, – считает он. – Им удобно жить в каком-то замороженном состоянии, и если бы этом состоянии они еще стали чемпионами, совсем было бы хорошо».

Определенные проблемы может истпытать ЛДПР. «Жириновский является некой иконой, образцом депутата Госдумы», — отмечает политконсультант Виктор Потуремский. Вместе с тем его лидерство в партсписке носит теперь уже скорее ритуальный характер, более того, возможно его уже недостаточно для мобилизации электората партии, говорит эксперт.

«Эсеров» же на кругом столе почти не обсуждали. Собравшиеся сошлись на том, что 5% голосов «Справедливой России» будет трудно, но отметили, что списывать эту политическую силу со счетов пока рано.