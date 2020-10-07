Россия объявила Тихановскую в розыск

МВД России объявило в розыск бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, следует из базы данных ведомства.

О причинах такого решения не сообщается. Официальных комментариев также не поступало.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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