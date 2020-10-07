В Кремле рассказали о разговоре Путина с Алиевым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о состоявшемся телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков отметил, что президент Азербайджана поздравил Путина.

Также, по словам Пескова, лидеры обсудили вопросы, связанные с Нагорным Карабахом.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.