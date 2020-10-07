Президент России Владимир Путин назвал происходящее в Нагорном Карабахе трагедией, из-за которой в РФ очень переживают. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Это трагедия. Мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах — это все территории, на которых проживают не чужие нам люди», — отметил российский лидер.

Глава государства также добавил, что на российской территории проживают около двух миллионов азербайджанцев и более двух миллионов армян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и поздравил его с днем рождения. В ходе телефонных переговоров лидеры впервые обсудили конфликт в Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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