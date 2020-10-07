Путин и Алиев обсудили ситуацию в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«Президент Азербайджана 7 октября позвонил российскому коллеге и поздравил его с днем рождения, пожелал ему успехов в деле развития России, а также крепкого здоровья», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время телефонного разговора президенты также обсудили ситуацию в непризнанном Нагорном Карабахе.

7 октября, президенту России Владимиру Путину исполняется 68 лет.

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