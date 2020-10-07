В Раде назвали условие гибели Украины

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Рады Вадим Рабинович выразил уверенность, что если у власти на Украине останется команда нынешнего украинского президента Владимира Зеленского, то страну ждет гибель. Такое заявление он сделал в эфире телеканала NewsOne.

По словам парламентария, Украина в настоящее время переживает экономическую, социальную и интеллектуальную катастрофу.

«Посудите сами: в «Нафтогазе» нашли «дыру» в миллиарды гривен. Глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что пенсии отменят через 15 лет, а со следующего года введут дополнительный налог под это дело,» — сказал Рабинович.

Он отметил, что речь уже идет «о выживаемости» Украины, а не о победе какой-либо партии.

«Если мы не уберем «зеленых», то страна погибнет!» — считает Рябинович.