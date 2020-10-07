Мэр Рима ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у главы ее кабинета

Мэр Рима Вирджиния Раджи ушла на самоизоляцию из-за того, что у главы ее кабинета был обнаружен коронавирус нового типа. Об этом пишет газета Il Foglio со ссылкой на представителя столичного муниципалитета.

Как сообщает издание, градоначальник сдала тест на COVID-19 и ушла на самоизоляцию до получения результата анализа.

По словам представителя муниципалитета, Раджи продолжит выполнять свои обязанности.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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