Путин отмечает 68-летие

Президенту России Владимиру Путину в среду, 7 октября, исполняется 68 лет, передает РИА «Новости».

На посту главы государства он встретит свой день рождения уже в 16 раз.

Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в первой половине дня Путин будет заниматься текущими российскими делами, а также проведет более десятка международных телефонных разговоров.

По словам Пескова, остаток дня российский лидер «традиционно» посвятит друзьям, родным и близким.

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