Трамп прекратил переговоры с демократами по стимулированию экономики

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Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что прекращает переговоры о стимулировании экономики с демократами.

«Я распорядился, чтобы мои представители прекратили вести переговоры до периода после выборов», — написал Трамп.

Он уточнил, что после его победы будет проведен большой пакет стимулирования экономики, касающийся работающих американцев и малого бизнеса.

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