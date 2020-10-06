Трамп прекратил переговоры с демократами по стимулированию экономики
Карина Казанцева
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Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что прекращает переговоры о стимулировании экономики с демократами.
«Я распорядился, чтобы мои представители прекратили вести переговоры до периода после выборов», — написал Трамп.
Он уточнил, что после его победы будет проведен большой пакет стимулирования экономики, касающийся работающих американцев и малого бизнеса.
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