Трамп прекратил переговоры с демократами по стимулированию экономики

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что прекращает переговоры о стимулировании экономики с демократами.

«Я распорядился, чтобы мои представители прекратили вести переговоры до периода после выборов», — написал Трамп.

Он уточнил, что после его победы будет проведен большой пакет стимулирования экономики, касающийся работающих американцев и малого бизнеса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Байден заявил о готовности перенести дебаты из-за коронавируса у Трампа

— Пашинян выразил недовольство советнику Трампа применением Анкарой F-16 в НКР

— Трамп покинул госпиталь и вернулся в Белый дом