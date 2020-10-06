Путин предложил ввести льготы для сдавших нормативы ГТО граждан

Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о введении льгот и скидок для россиян, выполнивших нормы спортивного комплекса ГТО («Готов к труду и обороне»). Как сообщает РИА «Новости», об этом президент заявил на заседании Совета по физкультуре и спорту.

Он добавил, что при этом сама сдача норматива должна быть интересной для участников.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в свою очередь отметил, что сейчас ГТО не пользуется большой популярностью. Для тех, кто выполнит норматив, он предложил делать скидки в спортивных магазинах.

«Можно, как Олег Николаевич (Кожемяко) предложил, вводить какие-то льготы при приобретении спортивных товаров и так далее, но это какая-то необычная форма поощрения занятий спортом. Но обо всем этом можно, конечно, подумать», — сказал Путин.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский считает, что без диалога с Путиным не прекратить войну в Донбассе

— Тихановская: оппозиция Белоруссии не контролируется из других стран

— Путин назвал среднюю продолжительность жизни в России