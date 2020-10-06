Президент Киргизии допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Толгонай Стамалиеву.
Она сообщила, что с учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендовал ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов выборов.
По словам Стамалиевой, Жээнбеков сейчас находится в Бишкеке.
Столкновения в Бишкеке начались 5 октября после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Демонстранты требуют проведения повторных выборов. Для разгона манифестантов милиция применяет водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Протестующие освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева из-под стражи в СИЗО, а также бывшего премьер-министра страны Сапара Исакова из колонии.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. По предварительным итогам, в законодательный орган прошли четыре партии: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия). Правящая партия согласилась провести повторные выборы.
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