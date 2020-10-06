Байден заявил, что зря назвал Трампа клоуном

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джозеф Байден сожалеет о том, что назвал своего конкурента Дональда Трампа клоуном во время первого раунда теледебатов в сентябре в Кливленде. Об этом сообщает NBC.

«Мне следовало сказать, что это шутовство, вместо того чтобы называть его клоуном», — сообщил демократ, выразив сожаление по этому поводу.

Байден отметил, что пытался сообразить, как заставить Трампа вести себя во время дебатов уважительно по отношению к модератору, и «дать всем возможность говорить».

«Было ясно только то, что он не ответил по сути ни на один вопрос. Он и не собирался говорить по существу», — добавил Байден, напомнив, что соперник перебил его и модератора Криса Уоллеса 158 раз.

В ходе первого раунда дебатов в рамках президентской избирательной кампании соперники перешли на личности через 10 минут после начала дискуссии. Байден то рекомендовал Трампу «заткнуться», то призывал его продолжать «тявкать», называя собеседника клоуном и лжецом. Трамп в ответ поставил под сомнение умственные способности Байдена и выразил мнение, что тот почти за полвека в политике не сделал ничего полезного для сограждан.

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