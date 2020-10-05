Врио главы Дагестана Меликов назвал приоритеты своей работы

Врио главы Дагестана Сергей Меликов в ходе онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным обозначил приоритеты своей работы на новом посту, передает РИА «Новости».

По его словам, на первом месте стоит обеспечение безопасности жителей республики в условиях пандемии коронавируса.

Вторым приоритетом врио главы Дагестана назвал экономическое развитие республики и повышение ее инвестиционной привлекательности.

Помимо этого, Меликов отметил важность диалога между властью и жителями Дагестана, который помог бы понять процессы, происходящие в регионе.

Ранее Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева и назначил Меликова врио главы республики.