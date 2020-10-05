В Госдуме сочли протесты в Киргизии попыткой «цветной революции»

Протесты в Бишкеке являются попыткой внешних сил провести в Киргизии «цветную революцию», считает депутат Государственной думы Михаил Шеремет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Парламентские выборы в Киргизии были прозрачными, заявил депутат, выступавший в качестве международного наблюдателя на выборах. По его словам, основания для массовых протестов в стране отсутствуют.

Шеремет отметил, что происходящее в Бишкеке является примером вмешательства внешних сил в демократические процессы в соседствующих с Россией странах.

5 октября на площади Ала-Тоо в киргизской столице собрались сторонники партий, не прошедших в парламент. Протестующие требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. По предварительным итогам, в законодательный орган прошли четыре партии: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия).

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