Путин принял отставку главы Дагестана Васильева
Валерия Исполатова
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Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Владимира Васильева с поста главы Дагестана.
Другим указом глава государства назначил экс-главу республики своим советником.
Как сообщает РИА «Новости», в ходе онлайн-совещания Путин подчеркнул, что Васильев много сделал для развития Дагестана и «очень достойно исполнял свой долг».
Временно исполняющим обязанности главы республики назначен сенатор Сергей Меликов.