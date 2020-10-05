Путин принял отставку главы Дагестана Васильева

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Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Владимира Васильева с поста главы Дагестана.

Другим указом глава государства назначил экс-главу республики своим советником.

Как сообщает РИА «Новости», в ходе онлайн-совещания Путин подчеркнул, что Васильев много сделал для развития Дагестана и «очень достойно исполнял свой долг».

Временно исполняющим обязанности главы республики назначен сенатор Сергей Меликов.