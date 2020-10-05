Рассекречен разговор Путина и Клинтона о гибели «Курска»

Цифровая библиотека Билла Клинтона рассекретила разговор экс-президента США и российского лидера Владимира Путина, который состоялся 6 сентября 2000 года после гибели подлодки «Курск». Стенограмма беседы обнародована на сайте библиотеки.

В ходе разговора Клинтон выразил сожаления из-за случившегося, а Путин признал, что у него не было «хорошего» сценария действий.

«Я оказался между выбором плохого и еще худшего», — отметил глава государства.

Он также рассказал, что некоторые приближенные советовали ему сразу послать субмарину и попытаться спасти людей, чтобы повысить свой рейтинг.

Однако Путин подчеркнул, что подобные трагедии «нельзя увязывать пропагандой», а в приоритет надо ставить «действительное спасение» граждан.

Экс-глава протокола президентов России и СССР Владимир Шевченко прокомментировал РИА «Новости» публикацию стенограммы.

По его словам, США нарушили международную этику, так как они должны были согласовать обнародование с российской стороной.

Атомный подводный ракетный крейсер «Курск» затонул 12 августа 2000 года во время учений Северного флота. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.