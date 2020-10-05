Китай пожелал больным коронавирусом в США такое же лечение, как у Трампа

Антон Демидов

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин пожелала всем, кто заболел коронавирусом в США, такое же «лучшее» лечение, какое получает президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Об этом она написала в своем Twitter.

В США 4 октября сообщили о более чем 47 тысячах случаев COVID-19 и 600 умерших, сообщила, проинформировала представитель внешнеполитического ведомства КНР. .

«Опечалена этими тяжелыми испытаниями, через которые приходится проходить этим пациентам. Искренне надеюсь, что все они смогут получить такое же «самое лучшее» лечение и заботу, какую получает президент», — написала Хуа Чуньин.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. В настоящее время глава государства находится в больнице. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.