Финский президент встретится с участниками переговоров РФ и США по стратстабильности

Бернст Ю.

Президент Финляндии Саули Ниинисте встретится в понедельник, 5 октября, с замглавы МИД России Сергеем Рябковым и спецпосланником президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли, передает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию финского главы.

Ранее Рябков заявил, что 5 октября в Хельсинки пройдут российско-американские консультации по стратстабильности, где обсудят комплекс вопросов, в том числе ДСНВ.

Это будет последний раунд переговоров по стратегической стабильности и контролю над ядерными вооружениями между Соединенными Штатами и Россией, начатый летом в Вене.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — единственный действующий договор между РФ и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Российский президент Владимир Путин предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.

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