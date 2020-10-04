Наблюдатели от ПА ОДКБ признали выборы в парламент Киргизии состоявшимися

Бернст Ю.

Наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОДКБ признали выборы в парламент Киргизии состоявшимися, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу миссии наблюдателей, первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина.

Отмечается, что международные наблюдатели обнаружили некоторые технические недостатки по процессу голосования на отдельных участках, которые не влияют на итоги голосования.

Жалоб на качество подготовки списков избирателей, процесс выдачи бюллетеней и порядок голосования не поступало.

В воскресенье, 4 октября, в Киргизии прошли выборы в парламент республики. Баллотировались 16 партий. В новый состав парламента пройдут только партии, преодолевшие барьер в 7%. Официальные итоги выборов Центризбирком должен огласить не позже 20 дней со дня голосования.

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