США приветствуют формирование переходного правительства Мали

Соединенные Штаты приветствуют создание переходного правительства в Мали как «первый шаг на пути к возвращению к конституционному порядку», заявила представитель госдепа Морган Ортагус. Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом США призвали переходный орган обеспечить «проведение демократических выборов в течение 18 месяцев», бороться с коррупцией и реформировать избирательные процессы.

Напомним, 18 августа в Мали начался мятеж, участники которого обстреляли базу Кати и арестовали ряд министров и офицеров, а также президента. Позднее Кейта распустил парламент и объявил об отставке.

Мятежники также сообщили о закрытии границ страны и заявили о создании Национального комитета для спасения народа.

СМИ также сообщали, что переворот организовали два полковника: Садио Камара и Мали Диау.

Лидер мятежников полковник Исмаэль Ваг заявлял, что во время переходного периода управлять Мали будет специально назначенный президент.

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