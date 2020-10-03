Источник: показатели Трампа внушают большое беспокойство

Показатели заразившегося коронавирусом президента США Дональда Трампа за последние сутки «внушали большое беспокойство», рассказал знакомый с состоянием политика источник. Об этом пишет РИА «Новости».

«Жизненные показатели президента на протяжении последних 24 часов внушали очень большое беспокойство... Мы еще пока не стоим на четком пути к полному выздоровлению», — заявил источник

Он добавил, что следующие два дня будут критически важны. Такая информация противоречит официальной позиции врачей, заявляющих, что Трамп чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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