Заразившегося коронавирусом Трампа доставят в военный госпиталь

Президент США Дональд Трамп, который заразился коронавирусом, будет доставлен в военный госпиталь, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.

По ее словам, американский лидер пребывает в «хорошем настроении», у него наблюдается «легкие симптомы» COVID-19. При этом Трамп проработал «весь день», отметила пресс-секретарь.

«В качестве меры предосторожности и по рекомендации его врача и медицинских экспертов президент будет работать из президентского офиса в (военном госпитале) имени Уолтера Рида на протяжении нескольких последующих дней», — сообщила Макинани.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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