Vanity Fair сообщил подробности состояния Трампа после заражения COVID-19
Валерия Исполатова
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У президента США Дональда Трампа, который заразился коронавирусом, поднялась температура. Об этом сообщает журнал Vanity Fair со ссылкой на свои источники.
По информации издания, у американского лидера также появился кашель.
В публикации сообщается, что супруга президента Мелания Трамп переносит заболевание без симптомов.
Ранее стало известно, что Трамп и его жена сделали тесты на коронавирус и получили положительный результат.
Глава аппарата Белого дома Марк Мидоус заявил, что президент продолжает работать, несмотря на заболевание.
Трамп заявил о своем заражении за 33 дня до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября.