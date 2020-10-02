Vanity Fair сообщил подробности состояния Трампа после заражения COVID-19

У президента США Дональда Трампа, который заразился коронавирусом, поднялась температура. Об этом сообщает журнал Vanity Fair со ссылкой на свои источники.

По информации издания, у американского лидера также появился кашель.

В публикации сообщается, что супруга президента Мелания Трамп переносит заболевание без симптомов.

Ранее стало известно, что Трамп и его жена сделали тесты на коронавирус и получили положительный результат.

Глава аппарата Белого дома Марк Мидоус заявил, что президент продолжает работать, несмотря на заболевание.

Трамп заявил о своем заражении за 33 дня до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября.