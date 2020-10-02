СМИ узнали о симптомах COVID-19 у Трампа

У заболевшего новой коронавирусной инфекцией президента США Дональда Трампа наблюдаются кашель и повышенная температура, сообщает Vanity Fair со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, у первой леди США Меланьи Трамп заболевание протекает без симптомов.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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