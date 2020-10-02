Глава ЦИК Белоруссии попала под санкции ЕС

Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина вошла в санкционный список Евросоюза из-за фальсификаций на выборах президента страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опубликованный документ.

Ермошину обвиняют в масштабных фальсификациях на выборах, а также в недопущении оппозиционных кандидатов к участию в выборах.

Также, по мнению стран ЕС, белорусский ЦИК мешал работе независимых наблюдателей на участках.

Кроме Ермошиной в санкционный список из числа сотрудников Центризбиркома попали Ирина Целиковец, Олег Слижевский, Марина Рахманова, Игорь Плышевский, Александр Лосякин и Светлана Кацубо. Всего в него вошли 40 человек, включая высокопоставленных силовиков.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных итогов голосования.

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