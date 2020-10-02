Русские американцы в Нью-Йорке призвали снять дискриминирующий баннер

В Нью-Йорке Конгресс русских американцев попросил снять баннер, дискриминирующий русский язык, заявила глава организации Наталья Сабельник. Об этом пишет РИА «Новости».

Речь идет о здании компании Manhattan Mini Storage, на котором висит баннер «Голосуй, потому что уроки русского языка дорогие». По всей видимости, авторы подразумевали якобы российское вмешательство в американские выборы.

Сабельник подчеркнула, что речь идет об этнической дискриминации русскоязычных жителей США, поэтому компании было направлено соответствующее письмо.

«Я не ожидаю ответа на письмо, но если они ответят, то не сразу. Я уверена, что сначала они проконсультируются со своим адвокатом», — сказала глава Конгресса.

Американские власти неоднократно заявляли, что Россия пытается повлиять на выборы. Москва отрицает свою причастность.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Помпео: Россия не вмешается в американские выборы

— Кремль ответил на то, что Байден назвал Трампа «щенком Путина»

— Twitter удалил более сотни аккаунтов из Ирана за попытки вмешательства в выборы