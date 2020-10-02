Мелания Трамп прокомментировала свое заражение коронавирусом

Супруга президента США Мелания Трамп в Twitter прокомментировала свое заражение коронавирусом.

«Как очень многие американцы в этом году, я и президент США Дональд Трамп проведем карантин дома после положительных тестов на коронавирус. Мы чувствуем себя хорошо, я отложила все предстоящие встречи. Пожалуйста, обезопасьте себя, мы пройдем через это вместе», — написала первая леди.

Ранее Трамп заявил, что у него и его супруги выявили коронавирусную инфекцию. Президент продолжит работу, несмотря на заражение.

США находятся на первом месте в мире по распространению вируса: заразились 7 277 759, выздоровели 2 860 650, скончались 207 789 человек.

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