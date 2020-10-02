Стало известно, почему Макрон не внес Лукашенко в санкционный список ЕС

Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что внесение белорусского коллеги Александра Лукашенко в санкционный список ЕС по Белоруссии продемонстрировало бы неготовность объединения вести диалог. Об этом сообщает РИА «Новости».

Французский президент подчеркнул, что Евросоюз наоборот готов сделать все возможное для начала этого диалога.

Он призвал Лукашенко согласиться на переговоры через ОБСЕ, поспособствовать установлению доверия и выпустить политических заключенных.

«В противном случае, в будущем Лукашенко может быть включен в санкционный список», — произнес Макрон по итогам первого дня саммита ЕС.

Он также добавил, что важно сделать максимум для вовлечения белорусского президента в процесс обсуждения сложившейся ситуации.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.