Премьер-министр Словении второй раз обвиняется в коррупции

Против премьер-министра Словении Янеза Янши выдвинуто обвинение в коррупции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Так, специальная прокуратура государства в Окружном суде Любляны вменяет ему злоупотребление служебным положением при совершении сделок с недвижимостью.

Данное обвинение вызвано перепродажей главой словенского правительства приобретенного в 1992 году участка в Альпах. Так, в 2005 году он продал его по цене, в девять раз превышающей первоначальную. Следующий хозяин продал объект фирме Imos еще подняв стоимость.

В обвинительном документе говорится, что Янша и директор компаний Imos в ходе сделок переоценили участок как минимум на €100 тыс.

Расследование дела заняло шесть лет, теперь премьер-министра могут заключить в тюрьму на несколько лет.

Ранее Янша уже был осужден за взяточничество в 2014 году, однако спустя год конституционный суд отменил его приговор, и он был выпущен на свободу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Премьер-министр Словении обвинил главу УЕФА в распространении коронавируса