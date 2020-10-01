Трамп выступает против новых правил предвыборных дебатов

Президент США Дональд Трамп выступил против изменений правил предвыборных дебатов, предложенные Комиссией по президентским дебатам. Об этом сообщает FOX News.

«Почему я должен позволять Комиссии по дебатам изменять правила для вторых и третьих дебатов, если в прошлый раз я легко выиграл?», — заявил Трамп.

Источники издания сообщили, что ранее переговорщик по дебатам кампании Байдена Брэди Уильямсон специально просил разрешить «кнопку отключения звука» для следующих президентских дебатов. Вскоре после этого Комиссия опубликовала заявление, в котором говорится, что сейчас они «внимательно рассматривают» изменения в формате оставшихся дебатов.

Свыше 73 миллионов граждан США посмотрели дебаты кандидатов в президенты республиканца Дональда Трампа и демократа Джозефа Байдена.

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