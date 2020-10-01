Умер руководитель канцелярии Путина Александр Голублев

Скончался руководитель канцелярии президента России Александр Голублев, который находился на этом посту с апреля 2014 года.

Президент России Владимир Путин принес свои соболезнования сыновьям Голублева в связи с его смертью.

«Александр Михайлович был опытным руководителем, честным, порядочным, очень отзывчивым и доброжелательным человеком», — сказано в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер отметил профессиональные и личные качества чиновника, а также его преданность делу.

Глава государства также подчеркнул, что светлая память об Александре Голублеве навсегда останется «в сердцах близких, друзей и коллег».