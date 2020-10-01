Умер руководитель канцелярии Путина Александр Голублев
Антон Демидов
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Скончался руководитель канцелярии президента России Александр Голублев, который находился на этом посту с апреля 2014 года.
Президент России Владимир Путин принес свои соболезнования сыновьям Голублева в связи с его смертью.
«Александр Михайлович был опытным руководителем, честным, порядочным, очень отзывчивым и доброжелательным человеком», — сказано в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
Российский лидер отметил профессиональные и личные качества чиновника, а также его преданность делу.
Глава государства также подчеркнул, что светлая память об Александре Голублеве навсегда останется «в сердцах близких, друзей и коллег».