ЕС расширил список антироссийских санкций по Крыму

Евросоюз ввел новые санкции в отношении граждан и компаний России из-за Крыма. Соответствующее постановление опубликовано на правовом портале ЕС.

Под действие ограничений попали два человек и четыре юрлица.

Речь идет о гендиректоре компании «Гранд Сервис Экспресс», которая занимается железнодорожными перевозками в Крым, Александре Ганове.

Под действие санкций также попал Леонид Рыженькин, который в 2020 году был отмечен орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за строительство Крымского моста.

Кроме того, в санкционный список вошли АО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога» и «Крымская первая страховая компания».

В документе ЕС отмечается, что эти лица и компании «подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость» Украины.

Евросоюз ввел санкции против России по Крыму в 2014 году. С тех пор ограничения не раз продлевались. В соответствии с постановлением от 10 сентября, санкции будут действовать до 15 марта 2021 года.

Ранее Европарламент потребовал ужесточения санкций против России из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.