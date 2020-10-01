ОДКБ получила просьбу Армении лишить Афганистан статуса наблюдателя

В Парламентскую ассамблею ОДКБ поступило обращение Национального собрания Армении об аннулировании статуса Афганистана как наблюдателя при организации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на секретариат ПА ОДКБ.

В секретариате рассказали, что глава аппарата Национального собрания Республики Армения просит в обращении задействовать механизм аннулирования статуса наблюдателя нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана в соответствии с положением о статусе наблюдателя при ПА ОДКБ.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.