В СФ прокомментировали заявление Путина, Трампа и Макрона по Карабаху

Спикер Совфеда Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter совместное заявление президентов России, США и Франции Владимира Путина, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона по ситуации в Нагорном Карабахе.

По словам сенатора, это заявление является редким примером единства мировых лидеров по острому региональному кризису.

«Такого единства нет ни по Сирии, ни по Донбассу, ни по Ирану», — отметил Пушков.

Он добавил, что противостоит им только один президент — турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Ранее Путин, Трамп и Макрон как главы государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ сделали совместное заявление, в котором призвали стороны прекратить военные действия в Нагорном Карабахе.

В свою очередь Эрдоган назвал их заявление недопустимым.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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