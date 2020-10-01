На Саакашвили напали с заточкой в ресторане

На бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили напали с заточкой в ресторане в Киеве. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в полиции.

«Неизвестный мужчина прокрался в зал ресторана, где отдыхал бывший президент Грузии. С заточкой в руках, близко подошел к Саакашвили и начал угрожать», — рассказал источник.

Охрана Саакашвили и ресторана перехватила злоумышленника, была вызвана полиция. При этом задержать нападавшего не удалось, к моменту прибытия правоохранителей он скрылся. Мотив нападения уточняется.

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