В МИД Белоруссии заявили об остром дефиците доверия к Украине

Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз заявил, что последние высказывания украинских представителей привели к «острому дефициту доверия» в отношениях с Киевом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«А ведь это чревато ощутимым ущербом для всего белорусско-украинского сотрудничества», — подчеркнул Глаз.

При этом он добавил, что республика хочет сохранить добрососедские отношения с Украиной.

Он также выразил надежду на то, что Киев в выстраивании отношений с Минском будет руководствоваться своими, а не навязанными со стороны национальными интересами.

Пресс-секретарь также призвал украинских коллег осознать губительность нынешней линии в отношениях с республикой.

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